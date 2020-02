Forsikringsselskaper stuper etter seier for Sanders

Investorer på Wall Street anser vanligvis seiere for Bernie Sanders som en økning i oddsen for at president Trump vil bli gjenvalgt. Dette er positivt for forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring, siden Sanders har foreslått helseforsikring for alle. Det vil isåfall erstatte dekningen som for øyeblikket er gitt av private forsikringsselskaper og supplert av regjeringen.

Etter storseieren i Nevada har Sanders vist at han er i stand til å samle en bred koalisjon utover bare de mest venstreorienterte velgerne. Dermed undergraver han til en viss grad frykten som mange moderate har for at han ikke kan bygge bro over gapet mellom progressive og moderate demokrater.

Da 60 prosent av stemmene var opptalt søndag, lå Sanders klart i ledelsen med 46 prosent av stemmene, milevis foran tidligere visepresident Joe Biden med 19,6 prosent og tidligere ordfører Pete Buttigieg med 15,3 prosent.

Nå begynner investorer å innse at Sanders kan være personen som slår nåværende president Donald Trump. Det vil isåfall være en ordentlig trussel mot forretningsmodellen til forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring.

På Wall Street stuper UnitedHealth, som tilbyr helseforsikring hele 7,3 prosent.

Også Centene og Anthem som også tilbyr helseforsikring, stuper henholdsvis 9,1 og 5,1 prosent.