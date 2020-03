Kraftig økning i forsikringssaker grunnet coronaviruset

Gjensidige Forsikring opplever en kraftig økning i forsikringssaker på grunn av koronaviruset, går det frem av en pressemelding fra forsikringsselskapet torsdag.

På bare ett døgn har Gjensidige hatt en økning på 40 prosent innmeldte reisesaker.

– Vi ringes ned og klarer ikke å hjelpe alle kundene så raskt som vi ønsker, til tross for 70 prosent økt bemanning, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en pressemelding.

Han ber folk vente med å kontakte forsikringsselskapet om reiser som ligger langt frem i tid, slik at de kan prioritere dem som har akutt behov for hjelp.

Gjensidige har hittil registrert over 1100 skademeldinger, fremgår det av meldingen.

Kommunikasjonssjefen forteller at egen bekymring for coronavirus i landet som er destinasjon for reisen, ikke holder for refusjon.

– Du bør vente med avbestilling til det foreligger et reiseråd fra myndighetene for det landet du skal reise til, sier Rysstad og legger til:

– Du kan ikke regne med å få refusjon fra reiseselskap eller erstatning fra forsikringsselskap hvis du avbestiller en reise kun fordi du selv er bekymret for å reise.