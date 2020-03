Gjensidige utsetter generalforsamlingen - vil vurdere utbytte

«Utsettelsen er basert på svarbrevet fra Finansdepartementet til Finanstilsynet 25. mars 2020 der de uttrykker en forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert», går det frem av børsmeldingen.

Utsettelsen gir også styret anledning til å vurdere utbytteforslaget på 7,25 kroner pr. aksje. Det er ingen endringer i styrets vurdering av de finansielle forholdene som ligger til grunn for forslaget om utbytte, opplyses det.

Gjensidige understreker at de har god kapitalbase for å møte usikkerheten som rammer økonomien på grunn av coronaviruset.

«Justert for utbytteforslaget på 7,25 kroner per aksje, ville solvensmarginen per 31. desember 2019 vært 231 prosent. Per 24. mars 2020 var den estimert til å være 209 prosent, hensyntatt utbytteforslaget på 7,25 kroner per aksje. Den pågående situasjonen i lys av Covid-19 utbruddet har fram til nå hatt en begrenset påvirkning på Gjensidiges ansatte og virksomheten».

Ny innkallelse til generalforsamling vil komme siden.