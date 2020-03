Tryg opprettholder økonomisk veiledning

TDN Direkt skriver at forsikringsselskapet trygg holder på veiledningen for 2020 om et forsikringsteknisk resultat på 3,3 milliarder danske kroner. Forsikringsselskapet går vekk fra målet om en egenkapitalavkastning på 21 prosent eller mer for 2020 grunnet den negative markedsutviklingen hittil i år.

Tryg har etter oppfordring fra både det norske og danske Finanstilsynet valgt å gå over til helårlig utbytte for 2020. Utbytte for fjerde kvartal 2019 er allerede utbetalt. Trygs utbyttepolitikk holdes uendret.

"Basert på den nåværende ekstraordinære situasjonen mener vi, er det i alles interesse å være forsiktige inntil den makroøkonomiske situasjonen er stabilisert", heter det i pressemeldingen.

I pressemeldingen fremgår det at negativ makroøkonomisk utvikling kan påvirke Trygs premieutvikling. Videre skriver selskapet at den underliggende virksomheten fortsetter som forventet med positiv utvikling.