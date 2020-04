Carnegie er bull i forsikring

Carnegie opprettholder kjøpsanbefaling på forsikringsselskapene Storebrand og Gjensidige, men kutter kursmålene drastisk i ett av dem.

Det fremgår av analyseoppdateringer fra Carnegie torsdag.

Meglerhuset nedjusterer kursmål på Storebrand til 68 kroner pr aksje fra tidligere 82 kroner, ifølge TDN Direkt. Carnegie har imidlertid tro på at Storebrands aksjekurs kan hente seg inn igjen dersom betalingsevnen styrkes.

«Vi ser et godt kortsiktig potensial i aksjekursen, men vi tror utsiktene til ekstraordinære utbytter vil bli utsatt», skriver Carnegie.

For første kvartal venter meglerhuset et svakt nettoresultat for Storebrand.



Store tap i første kvartal

I Gjensidige Forsikring kuttes kursmålet til 210 kroner pr aksje fra tidligere 215.

Carnegie venter store tap for Gjensidige sitt første kvartal 2020, men presiserer at dette ikke vil komme som noen overraskelse.

«Investeringsresultatet vil veie negativt, mens forsikringsresultatet vil veie positivt grunnet lavere økonomisk aktivitet med tilhørende lavere motorvognskader», heter det i meldingen.

Meglerhuset tror fremdeles Gjensidige vil utbetale sitt ordinære utbytte på 7,25 kroner pr aksje senere i år grunnet den solide kapitalposisjonen, men understreker at føringene fra Finanstilsynet og Finansdepartementet om utbytte kan medføre ytterligere kutt i utbytteforslaget for 2019, melder TDN Direkt.