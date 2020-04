Solid underskudd for Tryg, men opprettholder finansielle mål

Forsikring er en av bransjene som får gjennomgå under viruskrisen med mange avbestilling og høye erstatningskostnader. Det gjelder også for det danske forsikringsselskapet Tryg som leverte et negativt resultat på 372 millioner danske kroner i første kvartal, melder TDN Direkt.

I fjor leverte Tryg et resultat på 930 millioner danske kroner i første kvartal, ifølge kvartalsrapporten tirsdag.

På forhånd var det ventet et negativt resultat tilsvarende 352 millioner danske kroner før skatt, utfira analytikerkonsensus fra Tryg.

Combined ratio var 88 prosent, mot det samme i første kvartal i fjor, mens det var ventet 87,5 prosent. Brutto premieinntekter var 5.595 millioner danske kroner mot ventet 5.427 millioner, melder TDN Direkt.

Samtidig melder selskapets kredittvirksomhet, Tryg Garanti, at på tross av høye utbetalinger og avbestillinger, så forventer det fortsatt et teknisk resultat på 3,3 milliarder danske kroner inneværende år.