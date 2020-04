Arctic Securities frykter ikke for Gjensidige-utbyttet

En ny resultatsesong er over oss, og før dagens børsåpning la Gjensidige frem et lavere underskudd enn ventet for første kvartal.

Regnskapet ble tynget av negativ avkastning på investeringsporteføljen, mens den milde vinteren ga et heldig skaderesultat.

Pareto vil jekke opp

Analytikerne liker den sterke premieveksten i skadeforsikring, og Pareto Securities venter ifølge TDN Direkt å jekke opp sine estimater.

Arctic Securities karakteriserer kvartalsrapporten som «overordnet veldig positiv», til tross for at Gjensidige trekker tilbake utbytteforslaget for 2019.

Samtidig mener meglerhuset at Gjensidiges solide solvenskapitaldekning på 269 prosent ved utgangen av første kvartal 2020 sørger for å sette selskapet i en sterk utbytteposisjon.

«Gitt den solide kapitalposisjonen så tror vi dette er mer en utsettelse av utbytte, og kombinert med det sterke forsikringsresultatet tror vi aksjen vil stige relativt til markedet», skriver Arctic i en oppdatering ifølge nyhetsbyrået.

– Begrenset oppside

DNB Markets ventet seg også oppgang for Gjensidige fra start i dagens handel på Oslo Børs, til tross for utsettelsen av utbyttet.

«Utfordringen er imidlertid at aksjen med en verdsettelse på rundt P/E 20x basert på våre estimater for 2021 etter vårt syn samtidig tilbyr et begrenset oppsidepotensial», het det i dagens aksjerapport fra meglerhuset.

Gjensidige stiger forsiktige 0,2 prosent til 179 kroner på Oslo Børs onsdag formiddag, mens hovedindeksen er ned 0,4 prosent til 723,99.

Før eventuelle justeringer på grunnlag av rapporten har DNB Markets en hold-anbefaling med kursmål 200 kroner.