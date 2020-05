Rekordtap i Protector

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Til tross for liten eksponering mot reiseliv, olje og oljeservice rapporterte Protector rekordhøye tap fra investeringsporteføljen i første kvartal. Aksjeporteføljen bidro negativt med 330,9 millioner tilsvarende hele 28,8 prosent, mens renteporteføljen viste minus på 121,1 millioner, hvilket tilsvarte minus 1,1 prosent.

Prishopp

For to uker siden rapporterte Protector at selskapet hadde en netto combined ratio på 98,3 prosent, ned fra 105,9 prosent i samme periode i fjor. Forsikringsselskapet rapporterer at den underliggende forbedringen var enda sterkere da selskapet i første kvartal i år hadde en avviklingsgevinst på 0,3 prosent mot 6,9 prosent i samme periode i fjor.

Derimot medførte kraftige prisøkninger i Norden at Protector hadde høyere avgang i porteføljen enn normalt. Brutto forfalt premie vokste med 4 prosent, men bare 0 prosent i lokal valuta. Protector rapporterer at de hadde prisøkninger på 13,5 prosent i sin nordiske forsikringsportefølje i første kvartal.

