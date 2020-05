Gjensidige stokker om i ledelsen

Tor Erik Silset blir ny konserndirektør for teknologi og infrastruktur i Gjensidige. Han har tidligere jobbet som leder for Property Liability Nordic innen Analyse, Produkt og Pris (APP), og vil erstatte Kaare Østgaard. Østgaard blir fra 1. juni prosjektdirektør med ansvar for selskapets konsernprosjekter, skriver TDN Direkt.

Sigurd Austin sluttet som konserndirektør for Privat i april. Nå blir han erstattet med René Fløystøl, som kommer fra stillingen som direktør for Digitale flater.

– Dette er viktige bidrag til organisasjonsfornyelse og dynamikk, slik at vi kan håndtere de raske endringene i miljøet vårt best mulig måte å levere på strategien vår, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.