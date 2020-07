Insr Insurance Group varsler emisjon

Insr Insurance Group har hyret inn Carnegie, og vurderer å utføre en rettet emisjon på 14.815.625 aksjer, går det frem av en børsmelding.

Dette tilsvarer rundt 10 prosent av utestående aksjekapital.

Tegningskursen har blitt satt til 3,75 kroner, noe som vil gi et bruttoproveny på maksimalt 55,6 millioner kroner.

Insr Insurance Group steg 2,3 prosent til 3,62 kroner på Oslo Børs torsdag.

25 mill. fra Maurstad

Nettoprovenyet vil bli brukt til å intensivere digitaliseringen av white label-strategien ytterligere, i tillegg til generelle selskapsformål.

Hugo Maurstad har gjennom Funkybiz AS tegnet seg for og blitt garantert aksjer for 25 millioner kroner, Celox Group har tegnet for to millioner aksjer.

Kistefos har på sin side tegnet seg for ni prosent av emisjonen.

