Emisjonen i boks for Insr Insurance Group

Insr Insurance Group har gjennomført en rettet emisjon på 14.815.625 aksjer til kurs 3,75 kroner, går det frem av en børsmelding.

Dette tilsvarer et bruttoproveny på 55,6 millioner kroner.

Aksjen steg 2,3 prosent til 3,62 kroner på Oslo Børs torsdag.

25 mill. fra Maurstad

Nettoprovenyet vil bli brukt til å intensivere digitaliseringen av white label-strategien ytterligere, i tillegg til generelle selskapsformål.

Hugo Maurstad hadde gjennom Funkybiz AS tegnet seg for og blitt garantert aksjer for 25 millioner kroner, og ble dermed tildelt 6.666.666 aksjer. Celox Group ble tildelt to millioner aksjer og Kistefos 1.333.406 aksjer (ni prosent av emisjonen).

Toppene tegnet seg

Styreleder Øystein Engebretsen og nærstående har blitt tildelt 60.000 aksjer og står nå med 4.711.500 aksjer i selskapet.

Engebretsens arbeidsgiver Investment AB Öresund ble tildelt 3.687.963 aksjer, og vil etter emisjonen sitte med 40.570.334 aksjer i selskapet.

Toppsjef Espen Husstad fikk 133.333 aksjer og blir dermed sittende med 909.546 aksjer og 2.302.000 opsjoner i selskapet etter emisjonen.

