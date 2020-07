Nordea kjøper pensjonsportefølje av Frende Forsikring

KJØPER OPP: Pensjonsfortefølje med forvaltningskapital på flere milliarder. Foto: Are Haram

Livsforsikringsselskapet, Nordea Liv, har blitt enige om å kjøpe pensjonsporteføljen fra Frende Forsikring, det fremgår av en børsmelding mandag morgen. Partene opplyser at de har blitt enige om å ikke offentliggjøre prisen for salget og andre betingelser.

Sparebanken Vest er største eier i Frende Forsikring med en eierandel på 41,4 prosent.

Porteføljen har en samlet forvaltningskapital på 4,2 milliarder kroner. I tillegg til kjøpet, inngår Nordea Liv et langsiktig samarbeid med de 15 Frende-bankene om distribusjon av pensjonsprodukter.

Årsaken til samarbeidet er at de to selskapene har lik oppfatning av hvordan man kan skape attraktive løsninger for bedrifts- og privatkunder.

Det kommer videre frem av meldingen at oppkjøpet vil kreve godkjenning av Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, og forventes sluttført i løpet av fjerde kvartal 2020.