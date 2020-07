Storebrand får medfart på børsene

Finanskonsernet har etter et meget turbulent første halvår klart å øke forvaltningskapitalen til 880 milliarder kroner. Sammenlignet med balansene for ett år siden, tilsvarer dette en oppgang på 17 prosent.

For Storebrand er forvaltningskapitalen viktig for å øke honorarinntektene, som i tillegg til premieinntektene er en viktig topplinjefaktor.

Med økende volum, samt positiv avkastning som genererer suksesshonorarer, endte konsernbidraget på 133 millioner kroner fra kapitalforvalningen.

I presentasjon for onsdagens rapportering heter det at forvaltningen har tjent på finansmarkedenes retur i andre kvartal. Det opplyses også at fossilfrie fondsalternativer har slått godt an i Sverige, der SPP har fått 12 milliarder kroner i nye innskudd bare i andre kvartal.

Lite utlån

Premieinntektene innen innskuddspensjon øker med 23 prosent, men i banken har Storebrand større vekstutfordringer. Der er det knapt nok positiv endring å spore, når volumene på 47,2 milliarder kroner sammenlignes med utlånene for ett år siden.

Fra nyttår har faktisk Storebrands lille boliglånsbank mistet 1 milliard kroner i utlån.

Det kan virke som om ledelsen i langt større grad har konsentrert seg om de de største postene, som blant annet innebærer forvaltningen av kundenes pensjonsmidler. I rapporten opplyses det at den sterke kapitalposisjonen er benyttet til å øke risikoen i porteføljen. Det medfører at solvensgraden faller til 163 prosent, fra 172 prosent i mars.

Storebrand (Mill. kr) 2. kv./20 Est. 2.kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 1.301 I/T 1.235 Resultat før amortisering 808 820 578 Resultat før skatt 684 703 464 Resultat etter skatt 453 545 451