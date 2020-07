Isbryterskip til 1,4 milliarder til reparasjon for tredje gang på ett år

REPARASJON: Sendt til reparasjon for tredje gang på ett år.

Skipet som er en såkalt isbryter, ble bygd i Italia og sto ferdig i 2017, skriver NRK.

I juli 2019 måtte skipet avbryte sitt første tokt i Arktis etter at skroget ble påført skader etter møte med isen, som den egentlig er bygd for å tåle. Det ble i ettertid avdekket at ismalingen, som skal beskytte skroget, var feil påført av Italienerne.

Både før og etter skipets første tokt, tok Havforskningsinstituttet det Italienske verftet Fincantieri til retten. Først med en privat rettssak i 2018 for å løse flere konflikter, så til Oslo tingrett i 2019.

I begge rundene vant partene fram på noen punkter hver.

Nå sier direktør i rederiavdelingen til Havforskningsinstituttet, Per Nieuwejaar, at de fremdeles ikke er enig i alle konfliktene.

– Vi er inne i en prosess der vi lukker flere av garantisakene. Utfallet er ikke gitt, men forhåpentligvis blir vi enige om et sluttoppgjør, sier Nieuwejaar.

