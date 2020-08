Enorme avskrivninger for Insr

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Insr Insurance Group leverte et resultat før skatt på minus 220,8 millioner kroner, mot et overskudd på 12,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

«Det er trist at Insr mest sannsynlig må trekke seg ut av forsikringsbransjen på grunn av at vi utfordrer det etablerte markedet», skriver Espen Husstad, konsernsjef i Insr, i kvartalsrapporten.

Den norske virksomheten leverte et overskudd på 11 millioner kroner for kvartalet, før goodwill ble avskrevet, og viser at forbedringene og investeringene lønner seg. Samtidig påvirket den brå nedleggelsen av den danske operasjonen resultatet negativt tilsvarende 57 millioner kroner.

Insr kunngjorde 14. august en avtale om salg av en vesentlig andel av sin norske forsikringsportefølje til Storebrand Forsikring. Avtalen kom på plass i kjølvannet av at Insr den 20. juni fikk beskjed om at NFSA vurderte å trekke selskapets lisens.

«Regelverket etter introduksjonen av Solvens II i 2016 har gjort det svært vanskelig for de små aktørene i markedet», forklarer Husstad i kvartalsrapporten.

Meldingen om Storebrandsalget utløste en revaluering av goodwill og IT-systemer og all goodwill ble avskrevet i kvartalet. Totalt ble immaterielle eiendeler for 232 millioner kroner fjernet fra balansen.

Resultat pr. aksje endte på -1,87 kroner, mot 0,05 kroner i fjor.

Les hele kvartalsrapporten her.

Insr Insureance Group (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Netto premieinntekter 184,7 194,0 Teknisk resultat 0,3 12,1 Resultat før skatt -220,8 12,6 Resultat etter skatt -277,4 6,7