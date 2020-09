Storebrand vurderer utstedelse av usikret obligasjonslån

Storebrand vurderer for tiden om de skal utstede et nytt, senior usikret obligasjonslån med en forventet løpetid på inntil 5 år. Nordea og Danske Bank er blitt engasjert av Storebrand som tilretteleggere for en mulig utstedelse, skriver TDN Direkt.

Det er i så fall ventet at volumet vil bli på mellom 300 og 500 millioner, men utstedelsen er avhengig av markedsforholdene. Inntektene fra den mulige utstedelsen vil i så fall gå refinansiering av eksisterende gjeld og generelle selskapsformål, opplyser Storebrand.

Storebrand vil vurdere et betinget tilbakekjøp av STB13PRO med ISIN-nummer NO0010691884 med forfall 22. oktober 2020 i forbindelse med den nye utstedelsen.