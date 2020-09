Forventer å utbetale 57 milliarder kroner i forsikringskrav

FORSIKRING: Lloyds of London. Foto: Lloyds of London

Forsikringsgiganten Lloyd's of London forventer å betale ut krav på inntil 5 milliarder pund, tilsvarende 57 milliarder kroner, for virusrelaterte krav innen utgangen av året, melder BBC fredag.

Konsernsjef John Neal sier at det første halvåret har vært «usedvanlig utfordrende» og Lloyd's har tidligere uttalt at det vil utbetale 2,4 milliarder pund i første halvår.

Lloyd's rapporterte et tap i første halvår på 400 millioner pund, sammenlignet med et overskudd tilsvarende 2,3 milliarder pund i første halvdel av 2019. Utbetalingskravene kan i verste fall renne inn i flere år fremover og styreleder Bruce Carnegie-Brown mener at «ingen vet når det startet og vi vet absolutt ikke når det tar slutt».

Bransjeorganet Association of British Insurers (ABI) sa at Covid-19 hadde vært «en enestående begivenhet», ikke bare for det britiske forsikringsmarkedet, men for alle i Storbritannia.

«Globale pandemier er svært sjeldne, i motsetning til naturkatastrofer som dårlig vær, stormer og flom, som vi vanligvis er forsikret mot», sier en talsmann for ABI.