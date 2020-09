Morgan Stanley kutter kursmålet for Gjensidige Forsikring

LAVERE KURSMÅL: For Gjensidige Forsikring og konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Morgan Stanley har senket kursmålet for Gjensidige Forsikring-aksjen fra 165 til 155 kroner, melder TDN Direkt og viser til Reuters.

Mandag endte aksjen på 195,00 kroner, ned 4,1 prosent.

Tirsdag handles aksjen enda lavere, men det skyldes at den nå handles ekskludert utbytte på 12,25 kroner.

Torsdag i forrige uke kunngjorde forsikringskonsernet at et utbytte på totalt 6,125 milliarder kroner skal utbetales for regnskapsåret 2019.

Pr. aksje tilsvarer det 12,25 kroner. Av dette utgjør 7,25 kroner ordinært utbytte og 5,00 kroner ekstraordinært utbytte. Sistnevnte er knyttet til Gjensidiges salg av bankvirksomheten til Nordea.

Mer enn 2 milliarder av den totale utbetalingen går til konsernets nær én million forsikringskunder i Norge som kundeutbytte, via Gjensidigestiftelsen.