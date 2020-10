Pareto skrur opp forventningene og høyner kursmålet for Protector

TALL OM NOEN UKER: Protector Forsikring kommer med kvartalstall 30. oktober. Her adm. direktør Sverre Bjerkeli.

TALL OM NOEN UKER: Protector Forsikring kommer med kvartalstall 30. oktober. Her adm. direktør Sverre Bjerkeli. Foto: Iván Kverme

Pareto Securities venter et sterkt kvartal for Protector Forsikring og selskapets finansielle portefølje, og meglerhuset justerer opp kursmålet sitt for forsikringsselskapet, ifølge TDN Direkt.

Det nye kursmålet er 65 kroner, opp fra tidligere 60 kroner.

Videre har Pareto gjentatt sin kjøpsanbefaling, og dessuten tatt Protector-aksjen inn i sin månedsportefølje.

Protector-aksjen handles torsdag formiddag til rundt 47 kroner på Oslo Børs.

Estimat nær tredoblet

Pareto regner med 15 prosents resultat på egenkapitalen og 1,5 prosent for obligasjonsporteføljen for Protector, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset mener også at coronapandemien bør ha positiv påvirkning for Protectors forsikringsvirksomhet, og estimatet for resultat pr. aksje er løftet fra 1,57 til 4,26 kroner.

Protector Forsikring offentliggjør regnskapet for tredje kvartal fredag 30. oktober.

For hele 2020 har Pareto høynet sitt inntjeningsestimat for Protector fra 4,40 til 7,40 kroner pr. aksje.