Vestland velger Storebrand som ny pensjonsleverandør

Markedet for offentlig tjenestepensjon har i mange år vært preget av svak – tilnærmet null –konkurranse, men i fjor valgte Storebrand å ta opp kampen om å levere pensjon til Kommune-Norge.

Med det vil Storebrand utfordre monopolisten KLP etter mange år utenfor markedet, som anslås å være på omlag 500 milliarder kroner.

Etter sammenslåingen av fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland i januar i år, la Vestland fylkeskommune sin pensjonsordningen ut på anbud. Onsdag kveld ble det kjent at Vestland fylkeskommune har valgt Storebrand som ny pensjonsleverandør.

Viktig signal til aktørene

– Denne avtalen er svært viktig for Storebrand og det er en stor avtale. Avtalen er også et viktig signal til andre kommuner om at det kan være mye å hente på å gjennomføre en anbudsprosess, sier direktør for offentlig sektor i Storebrand, Jon M. Hippe, til Finansavisen.

Avtalen er en milepæl for Storebrand ettersom Vestland er den første aktøren som flytter pensjonsordningen sin fra KLP til Storebrand.

Ordning omfatter mer enn 11.000 nåværende og tidligere ansatte og det er forventet overføring av midler på 3,7 milliarder kroner.

Coronaeffekt og utsettelse

Coronapandemien har ført til at mange kommuner har utsatt anbudsprosessene, ifølge Hippe, og det var forventet at 10–20 kommuner skulle gjennomføre anbudsprosesser i år. Mange av disse er sammenslåtte kommuner. Prosessen i Vestland vil, ifølge Hippe, bli den eneste i kommunesektoren i år, men han venter mer action neste år.

– Jeg forventer en dobbel effekt. Vi har både en forskyvning i form av at flere kommuner har valgt å utsette anbudsprosessen til 2021. I tillegg tror jeg det vil være en synliggjøringseffekt av Vestlands valg. Hva de to vil lede til vet jeg ikke i antall, men det blir interessant å se, sier Hippe.

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP er imidlertid ikke overrasket over at Storebrand fikk napp hos Vestland fylkeskommune.

– Vi har aldri vært i tvil om at Storebrand ville vinne noen kunder når de kom tilbake i konkurransen om offentlig tjenestepensjon. Det er derfor ikke overraskende, selv om vi er lei oss for å miste Vestland fylkeskommune som kunde, sier Thornes til Finansavisen.

– Vi har ikke sett grunnlaget for beslutningen ennå så vi vet ikke hva som er årsaken til at Storebrand vant anbudet, men det vil vi studere nærmere, sier Thornes, som føyer til at han vil gratulere Storebrand med seieren.