Risikokåte småsparere hopper inn i bikkjeslagsmål i Insr

– Med så ekstreme svingninger konstruerer man et drømmescenario for kunder som ønsker å gjøre raske penger, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Finansavisen.

Han poengterer at Insr har vært igjennom den mest begivenhetsrike perioden i selskapets historie, på godt og vondt.

Siden Finanstilsynet i juni varslet Insr-styret om at konsesjonen skulle trekkes tilbake, som igjen gjorde at den fulltegnede emisjonen dagen i forveien gikk i vasken, har kursen kollapset totalt.

– Med en durabelig maktkamp i forkant av den ekstraordinære generalforsamling, med to av de største aksjonærene i hver sin leir, har heller ikke kursreaksjonene latt vente på seg, sier Johannesen.

Nordnet-kundene kontrollerte ved utgangen av september 7,36 prosent av Insr, som gjør at de innehar femteplassen på aksjonærlisten. Likevel skal posten fordeles på mer enn 1.000 kunder.

Nordnet regjerer i omsetningen

Siden bunnen i starten av september på 0,47 kroner pr. aksje har kursen gått bananas. Tre uker senere hadde kursen mer enn firedoblet seg. Med dagens kurs har aksjen likevel nær tredoblet seg på noen uker, og risikosøkende investorer lar seg ikke be to ganger.

MANER TIL KAMP: Milliardær og Kistefos-eier Christen Sveaas. Foto: Per Martin Norli

– Når aksjer har enorme utslag intradag, i påvente av avgjørende nyheter, tiltrekker det seg oppmerksomhet blant mange av våre kunder, sier Nordnet-økonomen.

Den daglige omsetningen i Insr er i følge Oslo børs snaue 1,3 millioner kroner. Men fra den 24. september har omsetningen eksplodert, hvor den daglige omsetningen har steget til 36,6 millioner kroner.

De seneste seks handelsdagene har det blitt omsatt aksjer i det skadeskutte selskapet for 177,8 millioner kroner.

– Og av dette står Nordnet for 126,2 millioner kroner, eller rundt 71 prosent, sier Johannesen.

Stemmetoget har gått

Førstkommende mandag er det duket for en durabelig feide under den ekstraordinære generalforsamlingen, hvor aksjonærene skal stemme om Insr skal selge kundeporteføljen til Storebrand eller ei. Styret trenger to tredjedels flertall for å selge, men vil møte sterk motstand blant enkelte.

«Vi kan ikke sitte stille i båten, og kommer naturligvis til å stemme nei,» tordnet investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos til Finansavisen denne uken.

For å ha stemmerett under generalforsamlingen måtte man ha kjøpt aksjene seneste onsdag, som kan forklare deler av den voldsomme aktiviteten på i Insr-aksjen.

Torsdag er volumet likevel godt over 40 millioner kroner, som enten forklares med at enkelte investorer har sovet i timen eller at man har tro på at Kistefos-leiren får kastet styret og ledelsen, og med det vil gjøre et nytt forsøk på å få ut mer verdier av selskapet.

«Insr var priset til 1 milliard kroner for ikke lenge siden, og eierne står klare med friske penger for å øke solvenskapitalen,» har Jacobsen gjentatt.