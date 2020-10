Storaksjonær ser ingen verdi i Insr-forslaget, og stemmer nei

– Jeg klarer ikke å se at det er noe i forslaget til meg, sier den tidligere partneren i Booz Allen og Kearney, Karl Høie, til Finansavisen.

Som en av de større private aksjonærene i det kriserammede skadeforsikringsselskapet Insr har han mottatt all kommunikasjon fra Insr-styret i forkant av mandagens ekstraordinære generalforsamling. Men innholdet er han lunken til.

Styret anbefaler aksjonærene å stemme ja til å selge kundeporteføljen til Storebrand, og trenger to tredjedels flertall. Den største aksjonæren Öresund vil selge, men Kistefos maner til kamp. Høie på sin side hopper inn på laget til kompani Kistefos.

– Det er ingen som forteller hvor mye penger det kommer til oss Insr-aksjonærer. For meg ser det ut til at det er ingenting, og jeg ser ingen verdi for meg som aksjonær, sier Høie.

SIER NEI: Investor Karl Høie. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

– Landeveisrøveri

For Høie føles hele situasjonen med en avblåst kapitalinnhenting, varsel om inndragelse av konsesjonen og billigsalg av kundeporteføljen til Storebrand surrealistisk.

– Jeg må bare riste på hodet. Er det i det hele tatt mulig?, sier han.

Investoren, som også innehar en rekke styreverv, mener det er merkelig at myndighetene presser frem et salg i fellesferien, spesielt når «de egentlig er her for å passe på sparepenger».

– At salgsprosessen ble satt i gang når alle ventet på sommerferie etter coronakrisen, da begynner jeg å lure, sier han.

Det at Insr får et sted mellom 100 og 175 millioner for en milliardportefølje forstår han heller ingenting av.

– Landeveisrøveri er passende om salget.

– Man hadde fått god pressedekning i Europa om man hadde brutt seg inn et sted og stjålet så mye verdier i gull, buldrer Høie.

Vil ikke ha «ingenting»

Høie gjentar at han har lest all kommunikasjon fra selskapet, flere ganger, og klarer ikke å se hvorfor han skulle stemme ja på mandag.

– Det jeg som aksjonær sitter igjen med er: vil du ha ingenting? Nei, jeg vil ikke ha ingenting. Og derfor må jeg jo stemme nei, sier han.

– Du ser ingen grunn til å stemme ja til forslaget?

– Hvordan kan jeg regne hjem dette? Jeg forstår ikke hvordan største aksjonær Öresund kan stemme ja til dette eller hvordan de regner. Men man kan jo umulig forstå hva man som aksjonær sitter igjen med, annet enn et selskap som skal driftes i halvannet år, med mine penger, for deretter å legge ned.

– Jeg har bedt om informasjon, og har ikke fått noe svar jeg forstår noe av. Om det er helt opplagt hva jeg bør stemme må noen forklare meg det, sier Høie.