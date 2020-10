Nå blir Insrs skjebne avgjort

Etter en gjennomgang av smittevernreglene tok styreleder Øystein Engebretsen i det kriserammede skadeforsikringsselskapet Insr ordet. Selskapet han leder står foran en avgjørende stemmesanking for å få gjennomslag for å selge kundeporteføljen til Storebrand, i det flere aksjonærer har betegnet som et brannskadesalg.

Etter litt starttrøbbel med telefonlinjene hadde Engebretsen følgende å si:

– Det er en viktig sak som skal behandles.

TOK KAMPEN: Ekstraordinær generalforsamling i Insr. Espen Husstad til høyre. Med koffert bak i bildet kan man se investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos, som har vært en stor motstander av porteføljesalget. Foto: Iván Kverme

Han hadde likevel ikke tenkt til å lede seansen selv, og kalte deretter inn advokat Tone Østensen fra Advokatfirmaet Wiersholm.

STØRSTE EIER: Styreleder i Insr, Øystein Engebretsen. Foto: Scandi Standard

Drakamp

Mens største aksjonær, det svenske selskapet Öresund, ønsker å selge porteføljen har milliardær Christen Sveaas og Kisefos-systemet varslet at de er en sterk motstander av salget, og at det i forkant av stemmegivningen har manet aksjonærene til å stemme nei til salget.

«Vi kan ikke sitte stille i båten, og kommer naturligvis til å stemme nei,» sa investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos til Finansavisen i forrige uke.

– Selv om vi var rykende uenige med Finanstilsynet har vi kommet frem til at det beste forslaget er å selge kundeporteføljen til Storebrand, sier Engebretsen, som ønsker å selge porteføljen.

Før stemmegivningen forklarte daglig leder Espen Husstad i Insr at det er to forhold som er særs viktig. Styret mener at Tilsynet tar feil, men Tilsynet fastholder sin avgjørelse om at konsesjonen står i fare dersom kundeporteføljen ikke selges til Storebrand.

– Det varslede tiltaket kom fullstendig overraskende på oss.

– La det ikke være noen tvil om at vi har vært i mot at selskapet skal selges, på tross av det som nå blir foreslått, sier Husstad.

Stort oppmøte

Om salgsprosessen sa Husstad at det var kontaktet en rekke mulige kjøpere, og poengterte samtidig at det ikke var noe galt med eiersammensetningen.

– Tilbudet fra Storebrand var det beste, sier Husstad, som også nevnte at det ikke kom bud på hele selskapet.

Antall stemmeberettigede under generalforsamlingen var 62,72 prosent av aksjekapitalen. 77 aksjonærer var tilstede, enten fysisk eller digitalt.

Det var i tillegg gitt fullmakt til instruks på et signifikant antall aksjer, over 26 millioner aksjer.