Kistfos tapte kampen, Insr selger kundeporteføljen til Storebrand

– Fullstendig urimelig, fullstendig uenige, fullstendig ute av proporsjoner, sier daglig leder Espen Husstad i Insr til aksjonærene før stemmegivningen om Finanstilsynets varslingsbrev som dumpet ned i posten rett før sommerferien.

Likevel var hans klare anbefaling å stemme ja, siden både styret og ledelsen anså det som lite sannsynlig at det var andre alternativer som kunne bidra til en høyere verdi til Insr-aksjonærene.

FIKK STØTTE: Daglig leder Espen Husstad i Insr under den ekstraordinær generalforsamling i Insr. Foto: Iván Kverme

Investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos tok til orde:

– Jeg synes det virker som om styret og ledelsen har gitt opp for tidlig, sier investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos.

– Vi er jo kjent som et system som ikke gir opp for lett.

– Du nevner også at Storebrand har gjort en god deal, sier Jacobsen, og henvender seg til daglig leder Espen Husstad.

– Og som Dr. Querner sa (styrerepresentant, red. anm.), her bør man moralsk sett stemme nei.



GA IKKE OPP: Investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos (bak med koffert) manet til kamp, men må innse at slaget er tapt. Foto: Ivàn Kverme

Men på tross av en heroisk innsats fra kompani Kistefos ble det besluttet at Storebrand får kjøpe kundeporteføljen, etter at mer enn 70 prosent av aksjonærene sa ja til salget.

Williksen tapte gransknings-kampen

Nils Williksen har i tillegg gjennom selskapet Vikna Eiendom krevd en granskning av selskapet på bakgrunn av det som ledet til av Finanstilsynet varslet om inndragelse av konsesjonen.

– Vi ønsker å komme til bunns i hva som er skjedd. Ikke for å straffe enkeltpersoner, men for å få vite hva som har skjedd, sier Williksens advokat.

Daglig leder Espen Husstad forklarte de praktiske konsekvensene, som vil påvirke det finansielle for Insr.

– Det eneste vi kan si er at den praktiske konsekvensen er at det vil være betydelige interne og eksterne kostnader knyttet til en granskning, sier Husstad.

For å få gjennomslag for en granskning er det påkrevd at 10 prosent av aksjonærene stemmer for dette, noe Williksen ikke fått. Resultatet av stemmene på Williksens forslag falt, men kun marginalt, da Williksen fikk 9,51 prosent av stemmene.