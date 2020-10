Feil i stemmene hos Insr

STEMMEFEIL: Ekstraordinær generalforsamling i Insr. Fra venstre: Anne B. Knudtzon, møteleder og Wiersholm-partner Tone Østensen og Insr-sjef Espen Husstad, som får hjelp fra DNBs representant. DNB er kontofører for Insr.

STEMMEFEIL: Ekstraordinær generalforsamling i Insr. Fra venstre: Anne B. Knudtzon, møteleder og Wiersholm-partner Tone Østensen og Insr-sjef Espen Husstad, som får hjelp fra DNBs representant. DNB er kontofører for Insr. Foto: Iván Kverme

Det er oppdaget en feil i stemmene under Insrs ekstraordinære generalforsamling mandag.

Selv om feilen er for liten til å endre godkjenningen av Storebrand-transaksjonen, er den stor nok til å endre utfallet vedrørende granskning av selskapet.

På generalforsamlingen ble det krevd granskning av Insr på bakgrunn av det som ledet til at Finanstilsynet varslet om inndragelse av konsesjonen. For å få gjennomslag måtte trengte forslaget 10 prosent av aksjonærene stemte for det. Granskningsforslaget endte opp med 9,5 prosent av stemmene.

Selskapet vurderer nå hva vil gjøre videre.