Kistefos mener det luktet resignasjon før Insrs avgjørende generalforsamling

– Vi mener vi kunne funnet løsninger som ville gitt en høyere avkastning til aksjonærene, men de alternativene anså vi som så urealistiske at Storebrand-løsningen ble ansett som det alternativet som ville gi aksjonærene høyest risikojustert avkastning, var konsernsjef Espen Husstads oppsummering før stemmegivningen.

Og før aksjonærene skulle innta stemmeurnene tok derfor investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos ordet, i et siste forsøk på å få nok stemmer til å velte styrets forslaget om et salg til Storebrand. For det Christen Sveaas-eide Kistefos-systemet ønsket ikke å selge på billigsalg.

– Jeg synes det virker som om styret og ledelsen har gitt opp for tidlig, uttalte Jacobsen, og fortsatte:

– Vi er jo kjent som et system som ikke gir opp så lett.

Før helgen sendte derfor Kistefos-toppen et brev til sine medaksjonærer, hvor det ble skissert et alternativt løp for Insr.

I stedet for å selge kundeporteføljen til Storebrand ville Kistefos la Finanstilsynet ta konsesjonen, som igjen ville ha gitt selskapet mulighet til å klage inn vedtaket og med det få tid til å gjøre et nytt forsøk på å selge selskapet eller kundeporteføljen.

Luktet resignasjon

– Du nevner også at Storebrand har gjort en god deal, uttalte Jacobsen i plenumsseansen, og henvendte seg til konsernsjef Espen Husstad.

– Og som Dr. Immo Querner (Talanx’ styrerepresentant, red. anm.) sa, her bør man moralsk sett stemme nei.

Men styret fikk likevel godt over de nødvendige to tredjedelene av stemmene, og Kistefos måtte derfor erkjenne nederlaget.

Overfor Finansavisen uttaler Jacobsen at han fikk inntrykk av at dette skulle bli utfallet allerede i forkant av stemmegivningen, noe han snakket med en medaksjonær om rett før generalforsamlingen startet.

– En aksjonær sa til meg at det virket som om alle var resignerte, sier Jacobsen.

Fortsatt usikker på oppgjøret

– Slaget er tapt?

– Det ser sånn ut.

Insr-styret har i et notat forespeilet at oppgjøret fra Storebrand-salget vil innbringe et sted mellom 100 og 175 millioner kroner, men eksakt hvor mye aksjonærene vil få av dette er det flere aksjonærer som har vært undrende til.

– Forstår dere oppgjøret?

– Delvis, men det er diffust. Det kan jo bli mer, og det kan bli mindre, sier Jacobsen.