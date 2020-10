Kan bli granskning i Insr likevel

SURR I URNENE: Konsernsjef Espen Husstad i Insr utelukker ikke at det må en ny generalforsamling for å rette opp feilen.

SURR I URNENE: Konsernsjef Espen Husstad i Insr utelukker ikke at det må en ny generalforsamling for å rette opp feilen. Foto: Iván Kverme

Tidligere Insr-sjef og medgründer Nils Williksen har gjennom sine investeringsselskap krevd en granskning av styrets arbeid og opptreden, da han mener det er umulig for aksjonærene å se hva som har ført til at Finanstilsynet har agert slik det har gjort.

– Vi ønsker å komme til bunns i hva som er skjedd. Ikke for å straffe enkeltpersoner, men for å få vite hva som har skjedd, uttalte Williksens advokat under generalforsamlingen.

Til Finansavisen utdyper Williksen etter generalforsamlingen:

– Så sent som i mai uttalte styret at det ikke var noen problemer i Insr, men kun 33 dager senere kommer Finanstilsynet med sin beskjed.

Får ny sjanse

Williksen måtte ha 10 prosents oppslutning for å få tilslag på en granskning, og han har tydelig samlet en hel bråte med småaksjonærer. Etter opptellingen under generalforsamlingen ble det opplyst at kravet om granskning fikk 9,5 prosent av stemmene.

Men kun en drøy time etterpå fant tellekorpset ut at det var feil i stemmegivningen, og at Williksen hadde fått mer enn 10 prosent av stemmene.

Feilen i opptellingen får ingen konsekvenser for Storebrand-salget, og Insr-leiren skriver i børsmeldingen at det nå vil finne ut hvordan de skal håndtere dette.

– Den feilen som skjedde hos kontofører DNB er beklagelig. Vi vurderer nå hvordan dette skal løses, og utelukker ikke at vi vil måtte avholde ny ekstraordinær generalforsamling for å stemme over spørsmålet på nytt, sier Husstad til Finansavisen.

Under generalforsamlingen uttalte Husstad:

– Det eneste vi kan si er at den praktiske konsekvensen knyttet til en granskning vil være betydelige interne og eksterne kostnader, sier Husstad.