Rekordtall fra Gjensidige

Gjensidige Forsikring melder nå om det beste kvartalsvise forsikringsresultatet noensinne. Det endte i tredje kvartal på 1,5 milliarder kroner, opp fra 1,1 milliarder i samme periode i fjor.

Forsikringsresultatet var ifølge rapporten drevet av 10,0 prosent vekst i premieinntekter, forbedret underliggende skadeprosent, samt lavere erstatninger knyttet til storskader.

Premieinntektene vokste i kvartalet til 6,9 milliarder kroner, sammenlignet med 6,3 milliarder i tredje kvartal 2019.

«Bedringen i den underliggende frekvensskadeprosenten skyldes hovedsakelig effektive og differensierte pristiltak. Covid-19-pandemien hadde en svakt positiv innvirkning på konsernets erstatningskostnader, som anslås til om lag 41 millioner kroner, tilsvarende 0,6 prosentpoeng på skadeprosenten», skriver Gjensidige, og påpeker at dette hovedsakelig var knyttet til reiseforsikring, som delvis ble motvirket av personforsikringer.

– Vi er veldig tilfredse med å levere et sterkt resultat i tredje kvartal, inkludert det beste forsikringsresultatet for et kvartal noensinne. Vi leverer solide resultater i Norge, og vår forretning utenfor Norge fortsetter å vise fremgang, sier Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad i en kommentar.