Slik unngår du forsikringssmell når du pusser opp

Corona-tilværelsen har for mange betydd mer tid hjemme, og mange har brukt denne tiden på oppussing. En undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Codan Forsikring viser at 19 prosent av nordmenn har oppgradert gang, stue eller soverom i løpet av året.

– Mange tenker nok ikke over at en oppgradering av boligen i noen tilfeller kan gi billigere forsikring, sier Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Kan bli underforsikret

Richvoldsen forklarer at ved å for eksempel bytte ut et gammelt elektrisk anlegg, gjør du boligen tryggere og reduserer sannsligheten for skader som følge av feil i el-anlegget.

– Når oppgraderingen av boligen gir lavere skaderisiko, kan husforsikringen ofte reduseres. Dette gjelder særlig når el-anlegg, rørsystem eller drenering oppgraderes i eldre hus.

Oppgradering av boligen kan også føre til at man er underforsikret. Hvis boligen stiger i verdi bør også forsikringen oppjusteres, for å sikre at man får erstatning på det nyoppussede hvis noe skulle skje.

– Derfor er det viktig at du tar en gjennomgang av hus- og innboforsikring i etterkant av en større oppussing eller oppgradering av bolig. Vi har hatt tilfeller der folk har glemt å forsikre tilbygg eller ny garasje. Det kan gi store økonomiske konsekvenser ved skader på boligen eller garasjen, sier Richvoldsen.

Norstat-undersøkelsen 19 prosent har oppgradert stue, soverom, gang

12 prosent har oppgradert elektrisk anlegg

10 prosent har oppgradert bad eller vaskerom

8 prosent har oppgradert kjøkken

6 prosent har oppgradert utvendig tak

4 prosent har oppgradert garasje

4 prosent har oppgradert vannrør

3 prosent har oppgradert drenering

Folk i leilighet pusser minst opp

Norstat-undersøkelsen viser at de som bor i enebolig, rekkehus og firemannsbolig har pusset opp i størst grad det siste året. 13 prosent av de som bor i blokk eller leilighet svarer at de har pusset opp stue, soverom eller gang. Over 20 prosent av de som bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus sier at de har oppgradert minst ett av rommene.

– Denne forskjellen har nok en sammenheng med at eneboliger og rekkehus ofte krever mer vedlikehold enn andre typer boliger, forklarer Richvoldsen.