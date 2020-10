Forsikringsbransjen må ut med store coronaerstatninger

– Etter at vi over en periode ukentlig har mottatt rundt 700 nye skademeldinger knyttet til corona, ser vi nå en reduksjon på nesten 200 saker fra uke 41 til uke 42, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige .

Han anbefaler ingen å bestille reiser nå.

– Dersom man bestiller en tur, bør man tenke at man kan bestille for egen risiko. Det betyr for eksempel at dersom du bestiller en tur til 50.000 kroner, bør du ha råd til å tape 50.000 kroner, sier han.

(©NTB)