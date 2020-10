Ny toppsjef i Insr

(Saken oppdateres)

Niclas Ward er fra og med i dag ansatt som ny adm. direktør i Insr Insurance Group , opplyses det i en børsmelding.

Han tar over etter Espen Husstad.

– Etter å ha lukket Storebrand-transaksjonen og sikret nye muligheter for halvparten av kollegene fra 1. november er dette et godt tidspunkt å trekke seg på. Jeg er takknemlig til Insr. Som fortsatt aksjonær har jeg tillit til en pågående prosess under ledelse av Niclas og arbeidet til alle mine gode kolleger, sier Husstad i en kommentar.

Ward har omtrent 20 års erfaring fra stillinger If P&C, og nylig som adm. direktør i Trygg-Hansa. Han har siden mai 2020 har han sittet i Insr-styret.