Norgesferie ga flere skademeldinger for Gjensidige

STØRRE UTBETALINGER: For Gjensidige og adm. direktør Helge Leiro Baastad. Foto: Ivan Kverme

Ifølge beregninger gjort av Gjensidige Forsikring var det 3 prosent flere trafikkulykker i tredje kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser selskapet gjennom en pressemelding mandag.

Til sammen ble det utfylt 4.000 flere skademeldinger i år, men hos Gjensidige ser de likevel lyst på det.

Ventet større økning

– Til tross for at de fleste har feriert i Norge i år, er det positivt at tallene ikke har økt mer, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Rysstad innrømmer at forsikringskjempen hadde ventet en større økning år.

Gjensidige utbetalte til sammen 776 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en økning på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det rimer bra med tidligere erfaringer og tall, reparasjonene blir stadig dyrere. Det skyldes flere faktorer, blant annet har de fleste nyere biler avansert elektronikk og dyre enkeltdeler, sier Rysstad.