Negativ vekst og kundeflukt hos Protector

Protector Forsikring oppnådde et resultat før skatt på 331 millioner kroner i tredje kvartal, mot 54 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Resultatet er drevet av et sterkt finansresultat og et godt teknisk resultat, ifølge selskapet.

Netto finansresultat var 265 millioner kroner i tredje kvartal mot -15 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Negativ vekst

Brutto forfalt premie var 671 millioner kroner mot 732 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Veksten i tredje kvartal var negativ med -14 prosent i lokal valuta og -8 prosent i norske kroner.

«Kraftige prisøkninger i Norden og tap av en stor kunde i Norge har resultert i en høy kundeavgang. I Storbrittania fortsetter den lønnsomme veksten.», fremgår det.

Dårligere lønnsomhet

Et skadeforsikringsselskaps lønnsomhet vurderes best ved å se på combined ratio, et nøkkeltall som viser hvor stor andel av premieinntektene som går til å dekke administrasjonskostnadene og skadeutbetalingene. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er lønnsomheten dårligere.

Combined ratio var 93,4 prosent i tredje kvartal, opp fra 91,6 prosent i tredje kvartal i fjor.

«Med flere store tap og avviklingstap på 3,5 prosent endte combined ratio noe svakere enn i tredje kvartal 2019», skriver Protector i rapporten.

Det tekniske resultatet ble 81 millioner kroner i kvartalet, mot 84 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Protector Forsikring (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Brutto forfalt premie 671 732 Teknisk resultat 81 84 Finansresultat 265 -15 Resultat før skatt 331 54