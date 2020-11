Tryg på utbytte

Tryg vil betale ut utbytte i fjerde kvartal. Det opplyse selskapet om i en melding mandag.

Forsikringsselskapet vil betale ut utbytte på 5,25 danske kroner, som skal gjelde for 1. til 3. kvartal i 2020, skriver TDN Direkt. Det er forventet at utbyttet vil bli betalt ut torsdag 12. november.

Ifølge TDN Direkt vil Tryg gå tilbake til kvartalsvis utbytte fra og med fjerde kvartal.

Før helgen ble det kjent at Tryg sammen med kanadiske Intact vil legge inn et bud på å overta britiske RSA, som eier både Codan og Trygg-Hansa i Skandinavia, med et bud på rundt 7,2 milliarder pund. Tryg skal i utgangspunktet stp for 4,2 milliarder pund av disse, noe som utgjør 68 prosent av Trygs egen børsverdi.