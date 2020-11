Storebrand inngår partnerskap med Coop

Konserndirektør for personmarked Heidi Skaaret i Storebrand sammen med Geir Jostein Dyngeseth, organisasjons- og medlemsdirektør i Coop Norge

Konserndirektør for personmarked Heidi Skaaret i Storebrand sammen med Geir Jostein Dyngeseth, organisasjons- og medlemsdirektør i Coop Norge Foto: Storebrand

I 2012 inngikk Coop en avtale med If Skadeforsikring om leveranse av forsikringstjenester til sine medeiere. Nå forlates If til fordel for Storebrand.

Avtalen innebærer at Coops 1,85 millioner medeierne får tilgang til Storebrands skade- og personforsikringer med ekstra gode betingelser gjennom Coops kanaler, under navnet Coop Forsikring – i samarbeid med Storebrand.

– Etter en grundig gjennomgang av markedet fant vi at et samarbeid med Storebrand om å lansere Coop Forsikring vil gi Coop sine medeiere et konkurransedyktig tilbud på pris og vilkår, sier Geir Jostein Dyngeseth, organisasjons- og medlemsdirektør i Coop Norge.

Hvor mange som benytter seg av avtalen i dag ønsker ikke Coop å opplyse om av konkurransehensyn.

Vil vokse innen forsikring

Storebrand har rundt 4 prosent markedsandel innen forsikring i privatmarkedet og denne er økende, blant annet på grunn av avtalen med Insr Insurance Group. I totalmarkedet er Storebrands markedsandel 3,4 prosent.

– Vi har opplevd god vekst innen forsikring den seneste tiden. Nå gleder vi oss til å kunne skape gode kundeopplevelser til enda flere, sier konserndirektør for personmarked Heidi Skaaret i Storebrand.

Storebrand Forsikring er et ganske lite forsikringsselskap, så en partner av Coops størrelse kan bety mye.

– Det er vanskelig å forutsi hvor store premieinntektene vil bli, men vi forventer i hvert fall å komme over hundre millioner kroner det første året, sier Skaaret.