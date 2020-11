Får kjøpsanbefaling etter bytte av analytiker

Storebrand steg mandag 3,8 prosent til 62,18 kroner på Oslo Børs, sammen med et vaksinepåvirket aksjemarked.

Tirsdag er Nordea Markets ute med en analyse om forsikringskonsernet, der vurderingen er kjøpsanbefaling og et kursmål på 72 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset tar opp igjen dekningen av Storebrand-aksjen som følge av bytte av analytiker, ifølge nyhetsbyrået.

Nordea Markets forklarer kursmålet med at det gir en pris mot bokførte verdier på 2021-estimater på 1,0 ganger. Pris/inntjening blir på 14,9.

Storebrand-aksjen er opp 21,1 prosent den seneste måneden, men fortsatt ned 6,2 prosent så langt i 2020.

Tirsdag er det forøvrig gjort kjent at Coop sier opp sin mangeårige forsikringsavtale med If og undertegner ny avtale med Storebrand for levering av forsikringstjenester til Coops medeiere.