Ett skritt nærmere gigantoppkjøpet

DUE DILIGENCE I BOKS: For Tryg og konsernsjef Morten Hübbe. Foto: Eivind Yggeseth

Danske Tryg er ett skritt nærmere å sluke britiske RSA Insurance Group, som inkluderer Codan her i Norge og Trygg-Hansa i Sverige og gjør Tryg til størst på skadeforsikring i Norden.

Onsdag opplyser Tryg at due diligence i RSA er unnagjort og at selskapet sammen med kanadiske Intact har lagt inn et bindende bud på det britiske selskapet.

Det er bare få uker siden at det gikk rykter om både bud på 7,2 milliarder pund og igangsatt due diligence-prosess.

Nå er det klart at budet er på 7,2 milliarder pund, som tilsvarer 86,2 milliarder norske kroner, og RSA anbefaler sine aksjonærer å akseptere. Trygs andel utgjør 4,2 milliarder pund, som selskapet vil hente inn ved å utstede nye aksjer i en fullt garantert emisjon på rundt 37 milliarder danske kroner.

– Vi har nå nådd enda en viktig milepæl mot å realisere en handel som gjøre Tryg til Skandinavias største skadeforsikringsselskap, og som særlig vil styrke vår posisjon i Sverige gjennom overtagelsen av Trygg-Hansa, sier konsernsjef Morten Hübbe i Tryg, ifølge Ritzau Finans.

Omsetningshopp

Tryg estimerer synergier på 900 millioner danske kroner fra RSA-dealen. Omsetningen ventes å bli løftet med 45 prosent til nær 32 milliarder danske kroner, ifølge nyhetsbyrået.

Etter kjøpet, som ventes sluttført i andre kvartal neste år, vil virksomhetene Moderna og Trygg-Hansa i Sverige bli sammenslått, mens Codan og Tryg vil bli slått sammen her i Norge.

Det ventes at antallet stillinger vil bli redusert med 10 til 15 prosent innen 2024.

Naturlig avgang utgjør ifølge Tryg normalt 8 til 12 prosent i året.