Konkurransetilsynet med milliardgebyr

Konkurransetilsynet har onsdag ilagt Verisure 766 millioner kroner og i fjor Sector Alarm 467,3 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer, ifølge en pressemelding.

Konkurransetilsynet har konkludert med at Verisure og Sector Alarm, som er de klart største aktørene i det norske boligalarmmarkedet, har samarbeidet om markedsdeling i perioden 2011 til 2017.

Vedtaket ble i dag sendt til Verisure. Sector Alarm valgte å godta gebyret like etter tilsynets varsel om gebyr, og tilsynet fattet derfor vedtak mot selskapet i fjor.

Dør-til-dør

– Verisure og Sector Alarm har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Samarbeidet foregikk ved at begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder i perioden 2011 til 2017, uttaler konkurransedirektør Lars Sørgard i pressemeldingen.

Selskapene har i perioden hatt omfattende direkte kontakt. Kontakten mellom de to konkurrentene har foregått ved fysiske møter, telefon og korrespondanse via e-post, ifølge Konkurransetilsynet

De to alarmselskapene skal ha gitt hverandre detaljert informasjon om markedsstrategier, og oppfordret hverandre til å overholde samarbeidet.

Samarbeidet har skjedd over hele landet og ulikheten i gebyrstørrelsen skyldes at foretakene har ulik omsetning, fremgår det av pressemeldingen.

Verisure svarer

– Vi er svært skuffet over Konkurransetilsynets beslutning. Vi er uenige i tilsynets vurderinger og kommer til å anke vedtaket til Konkurranseklagenemnda, uttaler pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge, i en pressemelding.

Støldal mener konkurransen i markedet er sterk.

– Det norske markedet som vi opererer i er preget av sterk konkurranse med høye investeringer i innovasjon, markedsføring og salg. Sakens fakta viser at det har vært hard konkurranse i markedet mellom Verisure og Sector Alarm i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt, sier Støldal.

Verisure er skuffet over å se at kontakt mellom partene er tatt ut av kontekst, og at Konkurransetilsynet har sett bort fra fakta selskapet har lagt frem. Verisure opplyser at de kommer til å ta opp dette i anken.