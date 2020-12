Sparebank 1 Markets-analytiker: – Det vi er opptatt av

Analytiker Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets mener kommentarer rundt overskuddskapitalen vil være interessant når Storebrand avholder kapitalmarkedsdag torsdag, og peker på nye beregninger i lys av lavere rentenivå og eventuelle regulatoriske endringer, skriver TDN Direkt.

– Det vi er opptatt av er jo spesielt kommentarer på overskuddskapitalen i Storebrand, sier han til nyhetsbyrået.

Da fokuset ligger på vekststrategi, peker Øyen på at offentlig tjenestepensjon også kan være et tema som blir tatt opp i morgen.

– Et av de andre temaene man skal adressere her er jo vekststrategi, og der vil jeg tro at også offentlig pensjon er en del av den strategien, sier han.

Muligheter

DNB Markets skriver i en oppdatering tirsdag at de venter at fokuset vil ligge på vekstmulighetene innen de mindre kapitalkrevende områdene, som forvaltningsaktiviteten samt hvordan virksomheten vil bli påvirket av de nye ordningene for pensjonssparing.

Meglerhuset trekker ifølge TDN Direkt frem at de ikke forventer at ledelsen vil presentere noen endringer av målsetninger for selskapets nøkkelparametere.

Nedgraderer

I en rapport fra Pareto Securities onsdag nedgraderer de Storebrand-aksjen til hold i forkant av kapitalmarkedsdagen og begrunner anbefalingen med at aksjen er korrekt priset i markedet.

Meglerhuset skriver ifølge nyhetsbyrået at de har høye forventninger for morgendagens kapitalmarkedsdag og trekker frem at fokuset vil ligge på sterk vekst i både Sverige og kapitalforvaltning i Europa, samt satsningen på offentlig tjenestepensjon.