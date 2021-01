Pareto-analytiker venter knalltall fra Protector Forsikring

Torsdag morgen meldte Protector Forsikring i en børsmelding at det har oppnådd et svært godt investeringsresultat i fjerde kvartal og for året 2020 som helhet.

Fra aksjeinvesteringer hadde skadeforsikringsselskapet en avkastning på 28 prosent, mens på renteinvesteringer var avkastningen 1 prosent. For investeringsporteføljen som helhet utgjør dette 511 millioner kroner eller 3,9 prosent.

– Investeringsresultatet var svært godt i fjerde kvartal. Det var såpass kraftig at vi vurderte at vi hadde informasjonsplikt overfor markedet, sier Protector-sjef Sverre Bjerkeli til Finansavisen.

LIGGER GODT AN: Protector Forsikring legger frem regnskapstall for fjerde kvartal 4. februar. Torsdag slapp selskapet investeringsresultatet for fjerde kvartal og aksjen rykket til. Foto: NTB

Protector-aksjen steg fra start da Oslo Børs åpnet for handel og var opp over 5 prosent intradag.

Årsresultat over 1 mrd.?

I oktober da selskapet la frem tredjekvartalstallene uttalte Bjerkeli følgende til Finansavisen:

«Skuta er på rett kjøl og hittil i år har vi oppnådd et resultat på 540 millioner kroner, noe som er historisk bra. I tillegg har vi tre kvartaler på rad hatt en fornuftig combined ratio, så nå er vi på rett spor».

Med et investeringsresultat på 511 millioner kroner i fjerde kvartal, og gitt at det tekniske resultatet er i pluss betyr dette at Protector vil levere et resultat etter skatt på over milliarden for 2020.

Analytiker Vegard Toverud i Pareto Securities venter at Protector Forsikring vil levere et årsresultat på rundt 13 kroner pr. aksje, noe som medfører at Protector oppnår et resultat over milliarden. Treffer analytikeren blink her, vil det bli et historisk år for Protector.

– Hvis estimatet vårt stemmer vil inntjeningen være nesten 40 prosent høyere i 2020 enn den har vært for de fire foregående årene til sammen, sier Toverud til Finansavisen.

Kjempeår på investering

Protector Forsikring har en strategi som innebærer at selskapet skal fokusere både på investeringer og ikke bare forsikring, men Bjerkeli påpeker at forsikring selvfølgelig er hovedfokus.

– Vi skiller oss ut fra mange av de nordiske konkurrentene som i hovedsak fokuserer på forsikringsvirksomheten, og som har en noe mer forsiktig holdning til investeringsområdet. Sånn sett er vi glad for at vi har fått et kjempeår i 2020, etter et par dårlige investeringsår, sier Protector-sjefen til Finansavisen.

For året 2020 som helhet utgjør avkastningen fra investeringsporteføljen, ikke hensyntatt administrative kostnader, 8,7 prosent eller 1. 045 millioner kroner, hvorav 440 millioner eller 35,7 prosent er fra aksjeinvesteringer og 605 millioner eller 5,6 prosent er fra renteinvesteringer.

Konsentrert portefølje

I årsrapporten opplyser Protector Forsikring hvilke aksjer de investerer i, og hvor stor eksponeringen er.

– Normalt har vi 15 aksjer i porteføljen, så den er veldig konsentrert. Samtidig pleier vi å ha fem til seks relativt tunge eksponeringer blant disse. Det er en mer konsentrert portefølje enn hva andre forsikringsselskaper vi kjenner har, men samtidig føler vi den er tilstrekkelig diversifisert slik at det ikke er en veldig stor risiko på lang sikt, men på kort sikt er det naturligvis større risiko, sier Bjerkeli.

Det er ikke alle aksjene til Protector som er like kjent i markedet, men det at forsikringsselskapet er inne i Multiconsult og har en tung posisjon i Jyske Bank er markedet kjent med.

– Vi informerer markedet en gang i året om hvilke selskaper vi er inne i, og derfor vurderte vi det som nødvendig å opplyse markedet om investeringsresultatet for fjerde kvartal før kvartalstallene legges frem, sier Bjerkeli.

Protector-sjefen forteller at de ikke har gjort store endringer i porteføljen i løpet av fjerde kvartal, og det er heller ikke planer om store endringer i første kvartal.

– Selv om børsene er høyt priset nå, ser vi fremdeles oppside i de selskapene vi er inne i. I tillegg er det krevende å finne gode investeringsobjekter for øyeblikket. Det er et krevende aksjemarkedet å forholde seg til, sier Protector-sjefen.

Spadde inn high yield

Det er ikke bare aksjemarkedet som har bidratt positivt for Protector Forsikrings investeringsresultat i løpet av fjoråret. Forsikringsselskapet snudde seg rundt og lastet opp med høyrenteobligasjoner for 1,5 milliarder kroner i mars da markedet var på bunn.

«Vi var hurtige til å agere og spadde inn high yield når prisene hadde gått til bunns. Vi var mye mer aggressive enn andre aktører, ikke bare i forhold til andre skadeforsikringsselskaper, men sammenlignet med alle andre aktører. Det har vi høstet godt av i etterkant, så finansresultatet er også veldig bra sammenlignet med andre aktører», uttalte Bjerkeli til Finansavisen i fjor høst.