Pareto Securities oppgraderer Gjensidige fra hold til kjøp, med uendret kursmål 215 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering fredag ettermiddag.

«Gjensidige har vist sine motstandsdyktige egenskaper i 2020, og vil etter vårt syn ikke ha de samme utbytterestriksjonene som bankene, og vil gagnes av potensielt høyere renter. Vi anser derfor Gjensidige som en god beholdning også i 2021, heter det i analysen.

Meglerhuset mener ifølge nyhetsbyrået at et sterkt investeringskvartal bør utligne Gjerdrum-ulykken, og øker estimatet for resultat pr. aksje i fjerde kvartal fra 2,24 til 3,08 kroner. Estimert 2020-utbytte jekkes opp fra 7,50 til 8,50 kroner.

Gjensidige faller 0,6 prosent til 193,40 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.