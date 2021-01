Mener Gjensidige presser kundene

– Vi får mange kundehenvendelser om at Gjensidige oppfører seg truende på telefon og der Gjensidige sier at forsikringen ikke blir fornyet hvis ikke kunden svarer ja til tilbudet. Det er mildt sagt overraskende at et så seriøst selskap som Gjensidige har en slik adferd i markedet. Nå sitter vi og tar telefoner hele dagen fra kunder som har blitt skremt av telefonene fra Gjensidige. De kommer til å møte seg selv i døra med denne oppførselen, sier adm. direktør Jakob Ruud i Varig Hadeland Forsikring til Finansavisen.

Det er full krig mellom Gjensidige og brannkassene Varig Forsikring Hadeland, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, Varig Orkla Forsikring og Varig Forsikring Midt-Buskerud. Brannkassene har i en årrekke hatt en samarbeidsavtale med Gjensidige, der brannkassene har vært leverandør av brann- og naturskadedekning, mens Gjensidige har levert øvrige forsikringsprodukter.

I fjor sommer valgte imidlertid brannkassene å skille lag med forsikringsgiganten, og i kjølvannet av dette har partene vært to runder i retten - der Gjensidige har tapt begge gangene.

Konfliktfylt skilsmisse

– Da vi valgte å ikke videreføre samarbeidet med Gjensidige i fjor, ba vi om et møte og la frem et forslag om avviklingsavtale som skulle regulere bruk av kundedata, fornyelser og skadeoppgjør med felles kunder gjennom 2021. Gjensidige avviste alle forsøk på dialog, og vi ble tvunget til å benytte advokater for å søke dialog med Gjensidige, sier Ruud og utdyper:

– Avslutningen på samarbeidet har blitt unødig krevende ettersom Gjensidige har valgt en fremgangsmåte hvor de ikke respekterer de avtaler vi er forpliktet til i vårt samarbeid. Vi har måttet ta Gjensidige til retten to ganger for å ivareta våre helt avgjørende rettigheter.

KONFLIKTFYLT: Adm.direktør Jakob Ruud i Varig Hadeland Forsikring står i en konfliktfylt skilsmisse med Gjensidige Forsikring. Foto: Varig Hadeland Forsikring

Gjensidige anket begge nederlagene i retten. Alle tvistene har til slutt endt med full seier til Varig-alliansen.Samarbeidet ble formelt avsluttet fra nyttår og de fire brannkassene og Gjensidige er nå i konkurranse om felles kunder.

Kundene må velge å videreføre forsikringene i brannkassene med de nye samarbeidspartnerne de har valgt, samle alle forsikringsdekningene hos Gjensidige, eller velge å beholde brannforsikringen hos Varig og det øvrige hos Gjensidige, som i dag. Nå har konflikten toppet seg med kamp om kundene på sms og telefon.

– Rett etter nyttår begynte Gjensidige å sende ut sms-er til kundene, der de ber om aksept for at Gjensidige sender oppsigelse til oss. Vi har sendt tilsvarende meldinger til våre kunder med informasjon om at de ikke trenger å foreta seg noe på nåværende tidspunkt. Forsikringen i samarbeidet løper helt til forfall og kundene kan vente med å velge Gjensidige, oss, eller noen helt andre inntil polisen utløper, sier Ruud.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige avviser brannkassenes påstander om at selskapet ikke forholder seg til lovverk, avtaler eller god forretningsskikk.

– Det er en påstand vi absolutt ikke kjenner oss igjen i. Gjensidige er et stort og seriøst forsikringsselskap – vi forholder oss selvfølgelig etter lovverket, og de gjeldende avtalene, skriver Eklo i en e-post til Finansavisen.

AVVISER PÅSTANDENE: Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige avviser brannkassenes påstander. Foto: Gjensidge

Trusler og skremsler

Romsdals Budstikke omtalte i forrige uke konflikten, der forretningsfører Ole Bjørn Rødseth uttalte følgende om Gjensidiges salgsmetoder:

«Jeg ble mandag 4. januar oppringt av en selger i Gjensidige som brukte trusler og skremsler som ikke er reelle. Selgeren ga beskjed om at sameiet jeg er forretningsfører for, ville stå uten branndekning om jeg ikke foretok meg noe samme dag. Jeg fikk kniven på strupen og ble utsatt for et utilbørlig press. Dette er ufine salgsmetoder og høgst uakseptabelt».

Finansavisen har vært i kontakt med advokat Helge Heggen Brørby som er kunde i Varig Hadeland Forsikring. Advokaten forteller at han og mange venner og bekjente har fått flere telefonoppringninger, sms-er og e-poster fra Gjensidige.

– Jeg opplever at Gjensidige har en aggressiv tilnærming i denne prosessen, og jeg er ikke den eneste som mener dette. Det er små forhold på landet så vi snakker sammen. Jeg tror Gjensidige bommer ved at de opptrer på en slik pågående og aggressiv måte, sier Brørby.

Han sitter også i generalforsamlingen, og er kjent med den bakenforliggende konflikten mellom partene. Brørby tror oppførselen vil slå tilbake på Gjensidige, og mener selskapet nå viser seg lite tillitsvekkende.

- Det er frekt og pågående, rett og slett, mener han.

Har beklaget

Eklo i Gjensidige innrømmer at det er blitt gjort feil, men mener det kun dreier seg om lite antall saker.

– Vi har kontaktet mange tusen kunder, og har så langt avdekket under en håndfull saker der det dessverre er gjort feil. Disse feilene har vi umiddelbart rettet opp i så fort de har blitt oppdaget. Dette gjelder altså ytterst få saker, hvor vi har beklaget overfor kundene og umiddelbart korrigert feilen når den er oppdaget, forklarer han.

Kommunikasjonssjefen påpeker at Gjensidige har et klart regelverk for hvordan kunder skal kontaktes, og hva kunderådgiverne skal si til dem. .

– Vår intensjon er å informere kundene i den svært spesielle situasjonen de har havnet i, der en og samme forsikring har blitt delt i to. Vi mener at dette ikke er til det beste for kundene, og at mange kunder faktisk ikke er kjent med at dette er en konsekvens av at Varig avslutter samarbeide med Gjensidige. Vi mener det er vår plikt å gjøre kundene våre oppmerksom på dette, hevder Eklo.

Finansavisen er blitt opplyst om at brannkassene får telefoner fra kunder som sier de ikke har akseptert å flytte til Gjensidige ved telefonoppringning, men der Gjensidige likevel har sendt oppsigelse til selskapene i Varig-alliansen.

– Det virker på oss som om Gjensidige også har satt på ringeressurser med svært lav forsikringskompetanse. I så fall kan dette være byråer med høye incentivlønninger og uten autorisasjoner som er et krav i vår bransje, sier Ruud i Varig Hadeland Forsikring.

Men også disse påstandene avviser Eklo.

– Dette stemmer ikke i det hele tatt. Våre ansatte får en grundig opplæring og det er kun ansatte i Gjensidige som ringer ut til kundene våre. Vi har ingen byråer eller innleide til å ringe for oss, skriver han i e-posten.

Forsikring ble flyttet

Jan Helge Ekeren er styreleder i Norske Varmeleveranser og også styreleder i Varig Hadeland Forsikring.

– Jeg oppdaget i dag at vårt engasjement er blitt flyttet fra Varig Hadeland Forsikring over til Gjensidige, sannsynlig basert på en telefonsamtale i slutten av forrige uke. Jeg har definitivt ikke gitt samtykke til flytting av forsikringen. Ettersom jeg også er styreleder i Varig Hadeland Forsikring var jeg spesielt oppmerksom på hva som ble sagt i samtalen og jeg er 100 prosent sikkert på at det ikke ble nevnt noe om flytting av forsikring eller etterspurt samtykke til flytting, sier Ekeren.

Ekeren synes det er en meget spesiell fremgangsmåte av Gjensidige og han vil nå sende et varsel til Finanstilsynet.