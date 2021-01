WaterCircles krøp til korset etter å ha feilberegnet solvenskrav

– Dette er veldig kjedelig, men ingen verdier er tapt, og det påvirker ikke driften i selskapet. Vi har rettet opp feilen for fremtiden, sier adm. direktør Gaute Herdlevær til Finansavisen.

Han har måttet avsløre en pinlig feil i beregningen knyttet til solvenskapitalen i selskapet. For der WaterCircles i rapporten for andre kvartal 2020 kunne vise til en solvensmargin på 125,5 prosent var solvensmarginen bare 107 prosent i rapporten for tredje kvartal. Og det til tross for at selskapet i sommer hadde fått innbetalt rundt 30 millioner kroner av en emisjon på totalt 60.

Med korrekt beregning av solvensmarginen ville WaterCircles ikke innfridd kapitalkravene da de gjorde emisjonen mot investorene.

To feilberegninger

– Vi har oppdaget at vi har gjort feil i solvenskravberegningen som ingen kontrollfunksjoner har fanget opp. Vi har datterselskap med internt lån, og det interne lånet skulle vært beregnet med høyere påslag på solvenskravet enn vi har gjort. Det er en ren feil. Da vi oppdaget det skjønte aktuaren vår det med en gang. Dette har vi korrigert bakover i tid, sier Herdlevær til Finansavisen.

Dette er imidlertid ikke den eneste feilen.

– Det andre forholdet er mer diffust. Det har med tolkningen av solvensregelverket å gjøre, og hvordan man skal verdsette datterselskaper i solvensbalansen. Der har vi vurdert frem og tilbake uten å komme til en konklusjon, men av forsiktighetsprinsipp har vi gjort begge endringene i rapporten for tredje kvartal. Vi har imidlertid bare gitt den første feilen tilbakevirkende kraft, men ikke den andre fordi den er mer diffus, sier Herdlevær.

Oppfylte ikke solvenskrav

Men nå har Finanstilsynet sett gjennom usikkerheten, og konkludert med at også dette momentet var feil fra WaterCircles side.

– Vi har diskutert med Finanstilsynet om det siste punktet. Det avhenger av strukturen i selskapet, men etter at vi utstedte rapporten for tredje kvartal har Finanstilsynet landet på at de mener den også burde vært korrigert tilbake i tid. Den tolkningen legger vi nå til grunn slik at vi kommer til å utstede ny versjon av SFCR-rapporten for 2019 med begge korreksjonene, sier Gaute Herdlevær.

– Ville WaterCircles ha oppfylt solvenskravene for 2019 ved korrekt beregning?

– Nei, korrigert for begge kravene ville vi vært marginalt under kapitalkravet. Vi måtte da ha gjennomført emisjonen tidligere. Det hadde vi selvfølgelig gjort hvis vi hadde visst det.

– Betyr det at dere ikke innfridde kapitalkravene da emisjonen ble gjort?

– Hvis du teknisk regner tilbake kan du kanskje fremstille det slik, men hadde vi brukt de prinsippene ville vi gjort emisjonen tidligere.

Ingen sinte investorer

Feilene ble oppdaget i forbindelse med gjennomgang med Finanstilsynet.

– Feilene ble oppdaget i fellesskap. Finanstilsynet stilte spørsmål om tallene, så diskuterte vi mest tolkningen av verdsettelsen av datterselskapene. Vi konkluderte ikke under møtet med dem, men i møtet ble den andre feilen oppdaget helt på tampen. Hvem som oppdaget feilen er uklart. Det skjedde i fellesskap.

– Kan investorene ha gått inn i emisjon på sviktende forutsetninger?

– Nei, det vil jeg ikke si. Ingen av de store har følt det når jeg har snakket med dem i ettertid. Man kan si at vi måtte hatt kapitaltiltakene litt tidligere enn forventet, men ingen verdier er endret, sier Herdlevær.