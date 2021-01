Venter svak vekst for Gjensidige

På fredag legger Gjensidige Forsikring frem kvartalstallresultatene sine, og analytikere TDN Direkt har hentet prognoser fra venter at forsikringskjempen vi legge frem et resultat før skatt på 1.741 millioner kroner for fjerde kvartal. Det vil i så fall være en svak oppgang fra 1.729 kroner i samme periode året før.

Det er til sammen hentet inn estimater fra 12 analytikere.

Tror på (mindre)utbytte

Mens forsikringsresultatet for skadeforsikringsvirksomheten kom på 920 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, ventes det i 2020 et resultat på 993 millioner kroner.

Premieinntekter for skadeforsikring er ventet å komme på 6,86 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det vil i så fall være en oppgang på nesten 9 prosent får samme periode året før, da Gjensidige hentet inn premieinntekter på 6,31 milliarder kroner.

Ifølge TDN Direkt er det ventet at combined ratio for skadeforsikringsvirksomheten vil holde seg på 85,5 prosent, opp fra 85,4 prosent samme periode året før.

Av de 12 analytikerne estimatene ble hentet inn fra har fem en kjøpsanbefaling, fem sier hold, mens de to siste anbefaler å selge. Gjennomsnittlig kursmål for Gjensidige ligger på 203 kroner, men varierer fra 175 kroner til 222 kroner pr. aksje.

Gjennomsnittet av analytikerne tror Gjensidige Forsikring vil betale ut et utbytte på 8,69 kroner pr. aksje for 2020, 9,52 kroner pr. aksje for 2021 og 9,13 kroner pr. aksje for 2022. Alt godt under 2019s utbytte på 12,25 kroner pr. aksje.