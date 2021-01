Gjensidige med solid resultathopp

Resultatsesongen for fjerde kvartal på Oslo Børs er offisielt i gang, og Gjensidige Forsikring åpner showet og melder om et resultat før skatt på 2.314 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 1.729 millioner kroner i samme kvartal året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat før skatt på 1.741 millioner kroner.

Styret foreslår et utbytte basert på resultatet for 2020 på 3,7 milliarder kroner. I tillegg vil Gjensidige betale ut 1,2 milliarder kroner i overskuddskapital. Dette tilsvarer 9,80 kroner pr. aksje, hvorav 7,40 kroner er ordinært utbytte og 2,40 kroner er ekstraordinært.

På forhånd var det ventet et utbytte på totalt 8,69 kroner pr. aksje ifølge TDN Direkt.

Beste noensinne

«God kundebevaring, effektive pristiltak, god kostnadskontroll og gunstig skadeutvikling resulterte i det beste forsikringsresultatet noensinne for et fjerde kvartal (avviklingsgevinster ikke medregnet) og det beste årsresultatet (gevinst fra salget av Gjensidige Bank ikke medregnet) i konsernets historie. Gjensidige har en svært solid kapitalposisjon og fortsatt gode utsikter», skriver Gjensidige i børsmeldingen.

– Vi kan se tilbake på nok et kvartal med veldig solid drift i Norge. Jeg er spesielt fornøyd med vår sterke kundebevaring og volumvekst, tross pandemi og tøff konkurranse. Danmark har også prestert sterkt, mens Sverige og Baltikum har et stort potensial for fremgang, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en kommentar.

Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet endte på 1.162 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 920 millioner kroner i samme kvartal året før. Combined ratio, nøkkeltallet som som viser kostnader og skadeutbetalinger i prosent av inntekter, ble 83,1 prosent i kvartalet, mot 85,4 prosent ved samme korsvei i 2019. Finansresultatet ble 1.152 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 833 millioner i samme kvartal året før.

Forsikringsresultatet var drevet av 8,9 prosent vekst i premieinntekter og forbedret underliggende frekvensskadeprosent. Premieinntektene økte med 6,3 prosent i lokal valuta. Bedringen i den underliggende frekvensskadeprosenten skyldes hovedsakelig effektive og differensierte pristiltak, ifølge rapporten.

Jordskredet i Gjerdrum i desember ble definert som en naturskadehendelse og belastet erstatningene med 180,4 millioner kroner for egen regning. Effekten på konsernets combined ratio var på 2,9 prosentpoeng, fremgår det.