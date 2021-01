Gjensidige med rakettfart på børs etter rekordresultat

Gjensidige Forsikring sørget for en pangstart på resultatsesongen på Oslo Børs fredag morgen og åpnet showet med et rekordresultat som overgikk analytikernes forventninger med solid margin.

I fjerde kvartal 2020 oppnådde skadeforsikringsselskapet et resultat før skatt på 2,3 milliarder kroner, opp fra 1,7 milliarder kroner i samme kvartal året før.

Analytikerne bommet

Analytikerne hadde på forhånd sett for seg et resultat på 1,74 milliarder kroner, ifølge konsensusestimater fra Infront TDN Direkt. Enkelte analytikere har vært altfor konservative for forsikringsgiganten leverte et resultat før skatt som var over 30 prosent bedre enn ventet.

En av analytikerne som bommet var Roy Tilley i Arctic Securities.

– Helt klart veldig sterke tall fra Gjensidige og for vår egen del var vi åpenbart altfor konservative i forkant. Vi forventer å øke estimatene våre for 2021 og 2022 med 3 til 4 prosent, primært på grunn av litt sterkere premievekst enn antatt og bedre underliggende skadeprosent, sier Tilley til Finansavisen.

God kundebevaring, effektive pristiltak, god kostnadskontroll og gunstig skadeutvikling resulterte i det beste forsikringsresultatet noensinne for et fjerde kvartal. Finansresultatet var også solid.

– Vi kan se tilbake på nok et kvartal med veldig solid drift i Norge. Jeg er spesielt fornøyd med vår sterke kundebevaring og volumvekst, tross pandemi og tøff konkurranse. Dette resultatet er drevet av utrolig sterk vekst både i Norge og Danmark samt svært gode skadetall. Den underliggende forretningen går ekstremt godt, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad til Finansavisen.

All-time high

Gjensidige-aksjen åpnet med rakettfart fra start på Oslo Børs og intradag fredag var aksjen opp over 6 prosent til all-time high kurs på 212,80 kr.

En slik kursoppgang er ikke hverdagskost for et selskap som Gjensidige.

– Vi har ikke lagt skjul på at det går veldig bra med Gjensidige for øyeblikket. Vi opplever at både veksttakten, salgseffektiviteten og konkurransekraften er bedre inn i 2021 enn den var inn i 2020. Signalene vi har gitt i dag er at vi har et sterkt momentum i forretningen for øyeblikket, sier Leiro Baastad.

Tilley i Arctic Securities tror også 2021 blir et sterkt år for Gjensidige.

– Det skal nok holde hardt å slå forsikringsresultatet de leverte i 2020, men selv med litt mindre «medvind» fra covid, i form av redusert aktivitet, ser det ut til at også 2021 burde bli et sterkt år, sier Tilley.

Drysser 4,9 mrd. i utbytte

Gjensidige har som mål å representere stabilitet, forutsigbarhet og høy direkteavkastning til sine aksjonærer, og har mål om en utbyttegrad på minst 80 prosent av resultat etter skatt over tid. Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital.

Nå skal Gjensidige drysse 4,9 milliarder kroner i utbytte over aksjonærene.

Styret foreslår et utbytte på 7,40 kroner pr. aksje basert på resultatet i 2020. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 75 prosent av konsernets resultat etter skatt. I tillegg vedtar Gjensidige et utbytte på 2,40 kroner pr. aksje som representerer utdeling av overskuddskapital.

Samlet er det 9,80 kroner pr. aksje, noe som tilsvarer en direkteavkastning på om lag 5 prosent.

– Det er solid. Vårt verdiforslag til kapitalmarkedet er høyt og stabilt utbytte. Hele modellen er tuftet på det. I tillegg vil vi over tid betale ut overskuddskapital, sier Gjensidige-sjefen.

Oppkjøp i kikkerten?

Gjensidige er et sterkt kapitalisert selskap og har rom for å gjøre oppkjøp. En rekke analytikere har påpekt at Gjensidige trolig har Codan Danmark i kikkerten etter at Tryg og den canadiske partneren Intact kjøpte det britiske forsikringsselskapet RSA i november i fjor. Codan Danmark er et datterselskap av RSA.

Men Gjensidige-sjefen holder kortene tett til brystet.

– Vekststrategien vår er helt uforandret. Vi har organisk vekst og vi ønsker å posisjonere oss for det som foregår ikke-organisk også. Vi kan kjøpe små- og mellomstore selskaper basert på den driften og kapitalposisjonen vi har, sier Leiro Baastad og konkluderer:

– Vi vil være interessert i alt som foregår og vi følger med.