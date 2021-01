Fem meglerhus hever kursmålet etter fredagens nyheter

Fredag i forrige uke presenterte Gjensidige sine kvartalstall, noe som sendte aksjen opp 4,4 prosent til 208 kroner. Nå er en rekke meglerhus ute med en oppdatering på aksjen.

Jekker opp kursmålet

Ifølge TDN Direkt hever DNB Markets, Pareto Securities, ABG Sundal Collier, Danske Bank og Arctic Securities kursmålet på Gjensidige Forsikring til henholdsvis 220, 230, 206, 218 og 205 kroner. Samtidig velger DNB og Carnegie å nedgradere sin anbefaling fra kjøp til hold.

Pareto Securities mener forsikringsselskapet leverte nok et bra kvartalsresultat og gode tall for hele året 2020. Analytikeren er godt fornøyd med at ledelsen er mer bullish på selskapets konkurranseposisjon ved inngangen til 2021 og jekker derfor opp vekstestimatene og forsikringsresultatet.

Ingen åpenbare triggere

«Med et attraktivt konkurransebilde, solide resultater fra forsikringsvirksomheten og en combined ratio på 81,1 prosent mener vi en verdsettelse på dagens nivå er rettferdiggjort for Gjensidige. På den annen side ser vi ingen åpenbare triggere som kan løfte verdsettelsen opp til et nytt nivå», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Carnegie trekker også frem i sin analyse at de ser begrenset oppside i aksjen gitt den gode utviklingen.

Meglerhusenes vurderinger Meglerhus Anbefaling Kursmål DNB Markets Hold (Kjøp) 220 (215) Carnegie Hold (Kjøp) 220 (220) Pareto Securities Kjøp (Kjøp) 230 (215) Danske Bank Hold (Hold) 218 (200) ABG Sundal Collier Hold (Hold) 206 (200) Arctic Securities Hold (Hold) 205 (195)