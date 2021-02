«Selv om den pågående pandemien fortsatt skaper usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, mener styret at selskapet har et godt fundament for fremtidig lønnsomhet og vekst. Distribusjonen til eierbankenes kunder har vært vellykket, og her er det fortsatt et stort potensial for ytterligere vekst», skriver selskapet i rapporten.