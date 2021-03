Vil ikke kutte pris på forsikring til tross for reisestopp

Erstatningsutbetalingene fra reiseforsikring har stupt etter at folk sluttet å reise, men premieinntektene til skadeforsikringsselskapene fortsetter å tikke inn som normalt. Det har ikke gått ubemerket hen.

En som går i strupen på bransjen og krever endring er siviløkonom Sverre Hope.

I et debattinnlegg i Finansavisen argumenterer han for at kundene må kompenseres, og mener seks måneders gratis forlengelse av forsikringspolisene ville være et godt sted å begynne.

«Det vil være svært lave skadetall langt inn i 2021 også. Selskapene fortsetter likevel å ta seg betalt for en tjeneste som i beste fall er kraftig begrenset i dekningsomfang, i verste fall helt kansellert», skriver Hope i innlegget.

Han utbasunerer videre:

«Helårs reiseforsikring for 2021 vil være en gullgruve for selskapene, og et rent bondefangeri overfor kundene.»