Protector-styret forslår utbytte

Styret i Protector Forsikring forslår at det utbetales et utbytte på 3,00 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2020, opplyses det i en børsmelding.

Forutsatt generalforsamlingens godkjennelse, vil aksjen fra og med 9. april bli handlet eksklusive utbytte.

Styret vil blant annet også foreslå at de får fornyet fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10 prosent av selskapets totalt utestående aksjer, til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 prosent, samt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad begrenset til 2.500 millioner kroner.

Styret vil også foreslå at 3,7 millioner av selskapets egne aksjer slettes, og at aksjekapitalen dermed reduseres fra 86,2 millioner kroner til 82,5 millioner.